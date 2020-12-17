Воспитанники центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции зажгли новогодние елки Рязани

Елки зажгли в среду, 16 декабря. После мероприятия детям вручили сладкие подарки.

В среду, 16 декабря, в Рязани зажгли городские елки. Об этом сообщил сайт мэрии.

В зажжении поучаствовали воспитанники центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции.

«Вместе со сказочными персонажами и Рязанским Почтальоном, а также при помощи волшебных слов „раз, два, три — елочка, гори“, они зажгли огни на новогодних красавицах на центральных площадях города», — рассказали в горадминистрации.

После мероприятия детям вручили сладкие подарки.