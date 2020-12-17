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В Старожилове откроют службу выдачи средств реабилитации
Средства реабилитации предоставляются бесплатно на срок до одного года. Жители области могут незамедлительно получить кресла-коляски, трости опорные и многоопорные, костыли, ходунки, противопролежневые подушки и матрацы, функциональные кровати, надувные ванны для лежачих больных и другие.

В Старожиловском комплексном центре социального обслуживания населения откроют службу выачи средств реабилитации. Ее создали в рамках реализации мероприятий по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Рязанской области федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Служба выдачи средств реабилитации создана с целью облегчения повседневной деятельности людей с ограниченными возможности и ухода за ними.

Средства реабилитации предоставляются бесплатно на срок до одного года.

Жители области могут незамедлительно получить кресла-коляски, трости опорные и многоопорные, костыли, ходунки, противопролежневые подушки и матрацы, функциональные кровати, надувные ванны для лежачих больных и другие.

Всего в отделении могут предложить 15 наименований средств реабилитации.

Комплексный центр в проекте с 2020 года. Продолжаются обучение граждан навыкам ухода за своими родственниками и консультации по вопросам пользования средствами ухода и средствами реабилитации.

За время реализации проекта на территории Рязанской области создано 17 служб выдачи средств реабилитации