В Рязанской области вырастет плата за вывоз мусора

Соответствующее постановление официально опубликовала региональная энергетическая комиссия. Изменения произойдут с 1 июля 2021 года.

В Рязанской области вырастет плата за вывоз мусора. Соответствующее постановление официально опубликовала региональная энергетическая комиссия.

Тариф на услуги регионального оператора для населения повысится с 490,14 рублей за кубометр до 504,96 рублей за кубометр. Изменения произойдут с 1 июля 2021 года.

Таким образом, ежемесячный платеж c человека составит:

95,94 рублей (+2,81 рублей) — для квартир;

97,20 рублей (+2,85 рублей) — для частных домов.