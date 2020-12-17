В Рязанской области снова продлили самоизоляцию для пожилых
Ранее самоизоляция для пожилых действовала до 21 декабря. Рекомендовано также соблюдать самоизоляцию людям, имеющим хронические заболевания.
В Рязанской области снова продлили режим самоизоляции для людей старше 65 лет. Соответствующее распоряжение губернатора №444-рг опубликовали в четверг, 17 декабря.
Ранее самоизоляция для пожилых действовала до 21 декабря, теперь сроки ограничений продлили до 4 января 2021 года. Рекомендовано также соблюдать самоизоляцию людям, имеющим хронические заболевания.