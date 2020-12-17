В Рязанском строительном колледже открылись новые мастерские

В Рязанском строительном колледже в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» открылись 5 новых мастерских по направлению «Строительство». Для проекта закупили современное оборудование: роботизированные и электронные тахеометры, комплекты ручных инструментов TECEflex, ЖК-панели, 3D-принтер и компьютерное оборудование. Это позволит осуществлять подготовку кадров для строительной сферы на уровне международных стандартов Ворлдскиллс.

В Рязанском строительном колледже в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» открылись 5 новых мастерских по направлению «Строительство». На открытии присутствовали заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, а также министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина.

«В этом году мы открыли 19 новых мастерских. Это новый уровень преподавания, получения практических навыков, оборудования. Мы даем возможность ребятам получать совершенно новые знания», — отметил Роман Петряев.

В рамках проекта оборудованы мастерские по компетенциям: облицовка плиткой; технологии информационного проектирования BIM; геодезия; сантехника и отопление; монтаж и эксплуатация газового оборудования.

«Основная цель, которая стоит перед системой образования в целом, — это повышение качества. Если говорить о системе среднего профессионального образования, то здесь необходимо улучшать подготовку студентов. Это необходимо для того, чтобы после окончания учебного заведения учащиеся могли прийти на производство, а их знания и умения отвечали всем требованиям работодателей», — сказала Ольга Щетинкина.

Для проекта закупили современное оборудование: роботизированные и электронные тахеометры, комплекты ручных инструментов TECEflex, ЖК-панели, 3D-принтер и компьютерное оборудование. Это позволит осуществлять подготовку кадров для строительной сферы на уровне международных стандартов Ворлдскиллс.

Оснащение мастерских в рамках национального проекта «Образование» осуществляется в регионе второй год. В 2019 году было оборудовано 5 мастерских в Рязанском политехническом колледже для кластера машиностроение. В 2020 году открыты 14 мастерских в 3 колледжах для социальной сферы, сферы услуг и дизайна, IT-кластера (педагогическом, политехническом и технологическом). В 2021 году планируется оснащение 12 мастерских в 2 колледжах и 1 вузе для сферы услуг и сельского хозяйства. Всего к 2024 году в Рязанской области в рамках национального проекта «Образование» планируется оснастить современным оборудованием 50 мастерских.