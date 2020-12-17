\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
-6°
Вск, 20
-10°
Пнд, 21
-6°
ЦБ USD 73.32 0.34 19/12
ЦБ EUR 89.83 0.54 19/12
Нал. USD 73.5 / 75.35 16:59
Нал. EUR 89.8 / 90.45 16:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Как получить новогодние выплаты на детей? Инструкция
Деньги выплатят семьям с детьми до 8 лет, которые родил...
Вчера 13:41
4 460
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
17 декабря 14:28
4 571
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
16 декабря 11:54
6 514
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
15 682
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязанском строительном колледже открылись новые мастерские
В Рязанском строительном колледже в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» открылись 5 новых мастерских по направлению «Строительство». Для проекта закупили современное оборудование: роботизированные и электронные тахеометры, комплекты ручных инструментов TECEflex, ЖК-панели, 3D-принтер и компьютерное оборудование. Это позволит осуществлять подготовку кадров для строительной сферы на уровне международных стандартов Ворлдскиллс.

В Рязанском строительном колледже в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» открылись 5 новых мастерских по направлению «Строительство». На открытии присутствовали заместитель председателя правительства Рязанской области Роман Петряев, а также министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина.

«В этом году мы открыли 19 новых мастерских. Это новый уровень преподавания, получения практических навыков, оборудования. Мы даем возможность ребятам получать совершенно новые знания», — отметил Роман Петряев.

В рамках проекта оборудованы мастерские по компетенциям: облицовка плиткой; технологии информационного проектирования BIM; геодезия; сантехника и отопление; монтаж и эксплуатация газового оборудования.

«Основная цель, которая стоит перед системой образования в целом, — это повышение качества. Если говорить о системе среднего профессионального образования, то здесь необходимо улучшать подготовку студентов. Это необходимо для того, чтобы после окончания учебного заведения учащиеся могли прийти на производство, а их знания и умения отвечали всем требованиям работодателей», — сказала Ольга Щетинкина.

Для проекта закупили современное оборудование: роботизированные и электронные тахеометры, комплекты ручных инструментов TECEflex, ЖК-панели, 3D-принтер и компьютерное оборудование. Это позволит осуществлять подготовку кадров для строительной сферы на уровне международных стандартов Ворлдскиллс.

Оснащение мастерских в рамках национального проекта «Образование» осуществляется в регионе второй год. В 2019 году было оборудовано 5 мастерских в Рязанском политехническом колледже для кластера машиностроение. В 2020 году открыты 14 мастерских в 3 колледжах для социальной сферы, сферы услуг и дизайна, IT-кластера (педагогическом, политехническом и технологическом). В 2021 году планируется оснащение 12 мастерских в 2 колледжах и 1 вузе для сферы услуг и сельского хозяйства. Всего к 2024 году в Рязанской области в рамках национального проекта «Образование» планируется оснастить современным оборудованием 50 мастерских.