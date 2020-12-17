\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-6°
ЦБ USD 72.98 -0.44 18/12
ЦБ EUR 89.29 -0.03 18/12
Нал. USD 72.85 / 74.2 18:07
Нал. EUR 89.15 / 89.75 16:39
Новости
Коронавирус
Публикации
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
3 часа назад
477
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
Вчера 11:54
2 810
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
11 919
Покупай с «Пользой» и наслаждайся «Свободой». Банк Хоум Кредит поможет...
До наступления Нового года остается почти три недели, н...
14 декабря 10:47
6 457
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязани завершается благоустройство Севастопольской аллеи
Напомним, что работы на Севастопольской аллее проводились в рамках программы формирования комфортной городской среды. Однако благоустройство территории затянулось.

В четверг, 17 декабря, в гордуме на заседании комитета по ЖКХ рассказали о завершении работ на Севастопольской аллее.

Начальник управления благоустройства администрации города Юрий Фурфак подчеркнул, что на территории должны установить урны, лавочки и информационные стенды. Работы завершатся 17 декабря.

Напомним, что работы на Севастопольской аллее проводились в рамках программы формирования комфортной городской среды. Однако благоустройство территории затянулось.