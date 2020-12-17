В Рязани завершается благоустройство Севастопольской аллеи

Напомним, что работы на Севастопольской аллее проводились в рамках программы формирования комфортной городской среды. Однако благоустройство территории затянулось.

В четверг, 17 декабря, в гордуме на заседании комитета по ЖКХ рассказали о завершении работ на Севастопольской аллее.

Начальник управления благоустройства администрации города Юрий Фурфак подчеркнул, что на территории должны установить урны, лавочки и информационные стенды. Работы завершатся 17 декабря.

Напомним, что работы на Севастопольской аллее проводились в рамках программы формирования комфортной городской среды. Однако благоустройство территории затянулось.