В Рязани задержали вора почтовых посылок

Полицейские разыскали 27-летнего рязанца, работавшего курьером и похитившего посылки. По информации полиции, мужчина работал курьером в организации-посреднике между интернет-магазином и покупателем.

Полицейские разыскали 27-летнего рязанца, работавшего курьером и похитившего посылки. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили на официальном сайте регионального МВД.

По информации полиции, мужчина работал курьером в организации-посреднике между интернет-магазином и покупателем. Следствием установлено, что в декабре прошлого года он похитил посылки из помещения клиентского сервиса. Он отдал их покупателям, а полученные деньги оставил себе. Сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленника. Против него возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

С декабря 2019 года по январь 2020 года со склада курьерской организации были украдены почтовые посылки на сумму 1 077 740 рублей. Полицейские направили уголовное дело для рассмотрения в суд. Мужчина находится под подпиской о невыезде.