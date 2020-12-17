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В Рязани выбрали «Мисс Студенчество — 2020»
Девушки показали себя в нескольких испытаниях. Это дефиле, конкурс ораторского мастерства и творческие баттлы.

В Рязани в восьмой раз выбрали «Мисс Студенчество». Финал конкурса красоты и таланта прошел в областной филармонии в среду, 16 декабря. За звание боролись шесть студенток рязанских вузов.

Победительницей конкурса стала Анна Калинина, студентка РГРТУ имени Уткина. Титул вице-мисс получила Ирина Меньшова из РГАТУ имени Костычева.

Девушки показали себя в нескольких испытаниях. Это дефиле, конкурс ораторского мастерства и творческие баттлы. Также оценивалась успеваемость студенток в вузе. В рамках «разговорного» этапа конкурса участницы защищали благотворительные проекты, которые реализовали в этом году.

Отметим, «Мисс Студенчество» — это масштабный проект, реализуемый в регионе с 2013 года рязанским отделением Российского союза молодежи совместно с министерством образования и молодежной политики области.