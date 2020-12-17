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В Рязани утвердили повышение льготного проезда
Решение по повышении льготного проезда поддержали 25 депутатов из 37. Также на заседании гордумы приняли бюджет Рязани с 2021 по 2023 год.

В четверг, 17 декабря, на заседании гордумы депутаты одобрили повышение стоимости льготного проездного с 1 января 2021 года.

Цену проезда поднимут в среднем на 14 рублей. Начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно напомнил, что для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для матерей-одиночек, являющихся студентами, проезд останется бесплатным.

Решение по повышении льготного проезда поддержали 25 депутатов из 37.

Напомним, школьные проездные с января будут стоить 322 рубля на один вид транспорта и 425 на два. Цена школьных льготных увеличится до 161 и 213 рублей соответственно. Стоимость льготного проезда для студентов составит 612 и 851 рубль. Для студентов-льготников стоимость проездного увеличится до 306 и 425 рублей. «Льготная» транспортная карта вырастет в цене до 389 рублей.

Также на заседании гордумы приняли бюджет Рязани с 2021 по 2023 год. За его принятие проголосовали 27 депутатов, 10 выступили «против».