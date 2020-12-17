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В Рязани пропала 32-летняя женщина
Последний раз женщина выходила на связь 10 сентября. Сейчас о ней ничего неизвестно.

В Рязани пропала 32-летняя Марина Чикалова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Мещера».

Последний раз женщина выходила на связь 10 сентября. Сейчас о ней ничего неизвестно.

Приметы: на вид 32 года; рост 155 см; вес 40 кг, худощавого телосложения; глаза черные; волосы темно-русые волнистые длинные.

Одежда: пальто темно-синего цвета, утепленные лосины черного цвета, кожаные сапоги черного цвета по колено, свитер шерстяной светло-серого цвета.

Всех, кому известно о пропавшей, попросили сообщать по телефону: +7 (4912) 51-21-71.