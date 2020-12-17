В Рязани пропала 32-летняя женщина
Последний раз женщина выходила на связь 10 сентября. Сейчас о ней ничего неизвестно.
В Рязани пропала 32-летняя Марина Чикалова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «
Последний раз женщина выходила на связь 10 сентября. Сейчас о ней ничего неизвестно.
Приметы: на вид 32 года; рост 155 см; вес 40 кг, худощавого телосложения; глаза черные; волосы темно-русые волнистые длинные.
Одежда: пальто темно-синего цвета, утепленные лосины черного цвета, кожаные сапоги черного цвета по колено, свитер шерстяной светло-серого цвета.
Всех, кому известно о пропавшей, попросили сообщать по телефону: