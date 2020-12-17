В Рязани планируют упростить пользование платными парковками

В настоящее время, чтобы выписать штраф нарушителю, необходимо составить протокол об административном правонарушении и известить лицо, в отношении которого ведется производство по делу. Если закон будет принят во втором чтении, то возбуждать дело станет возможным на основании данных автоматических средств фото- и видеофиксации.

Изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях» депутаты приняли в первом чтении на заседании Рязанской областной думы в среду, 16 декабря. С инициативой по упрощению процедуры взимания штрафов за неоплаченную парковку и парковку на зеленой зоне во дворах вышла Рязанская городская дума.

В настоящее время, чтобы выписать штраф нарушителю, необходимо составить протокол об административном правонарушении и известить лицо, в отношении которого ведется производство по делу. Если закон будет принят во втором чтении, то возбуждать дело станет возможным на основании данных автоматических средств фото- и видеофиксации.

Выступавший по данному вопросу председатель комитета гордумы по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры Александр Бурцев отметил, что на сегодня выдано 8892 разрешения на бесплатную парковку. Особые условия предоставлены инвалидам, многодетным семьям Рязани и тем, кто проживает рядом с платными парковками. В будущем планируется включить в реестр многодетные семьи, которые приезжают в областной центр из районов области.

По итогам обсуждения было решено увеличить время подготовки поправок к данному законопроекту до 1 марта 2021 года. К этой работе предложили присоединиться и жителям региона. Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин попросил учесть во втором чтении и инициативы, которые депутаты уже вносили ранее при обсуждении вопроса организации платных парковок в Рязани.