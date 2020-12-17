В Рязани открываются елочные базары

В Рязани елочные базары будут работать до 31 декабря. Об этом сообщили на сайте городской администрации. Купить елку можно по двум адресам.

В Рязани елочные базары будут работать до 31 декабря. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

Купить елку можно по двум адресам: у дома №37 по улице Высоковольтной и на Крупской, у дома №17.

Отметим, что продавцы елок и хвойного лапника должны обеспечить соблюдение правил торговли и техники безопасности на своих торговых точках