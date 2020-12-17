В Рязани откроется специализированная клиника пародонтологии и профилактической стоматологии

В новом филиале по адресу: улица Интернациональная, дом №23 будут работать 15 квалифицированных стоматологов-гигиенистов. В семи стоматологических кабинетах будут собраны последние технологии и разработки в области пародонтологии

В Рязани откроется специализированная клиника пародонтологии и профилактической стоматологии. Сеть стоматологических клиник «Прайм» приняла решение открыть свой 5-й филиал, где основное внимание будет уделено профилактической стоматологии. Об этом рассказали в компании.

В новом филиале по адресу: улица Интернациональная, дом №23 будут работать 15 квалифицированных стоматологов-гигиенистов, специализирующихся на полном комплексе профилактической стоматологии, включая профессиональную гигиену с оптикой. Помимо этого, в семи стоматологических кабинетах будут собраны последние технологии и разработки в области пародонтологии, отметили в «Прайм». Новый филиал клиник будет функционировать под руководством Дарьи Бобровой — заведующей отделением профилактической стоматологии.

«Немногие знают, что любое лечение зубов необходимо начинать с посещения гигиениста. Обеспечивая необходимые профилактические услуги, гигиенисты позволяют стоматологам других направлений сосредоточиться на сложных и узкоспециализированных процедурах. Они играют важную объединяющую и вспомогательную роль для обеспечения высочайшего, самого всестороннего и эффективного уровня помощи всем пациентам. Не стоит забывать, что стоимость профилактических методов значительно дешевле лечения уже возникших стоматологических заболеваний», — рассказали в компании.

В сообщении добавили, что новом филиале клиник «Прайм» профессиональная гигиена зубов будет проходить по самым передовым мировым стандартам, не имеющим аналогов в нашем городе.

На базе 5 филиала также откроется Центр практической подготовки стоматологов Корпоративного университета «Прайм», где наставники и менторы клиник будут обучать докторов со всей России.

Здесь будут оборудованы учебные классы, оснащенные микроскопами и современным цифровым оборудованием. Эта новая образовательная площадка для приобретения уникального клинического опыта и повышения квалификации создается ведущими специалистами клиник «Прайм-стоматология».

«Наша главная цель — передача знаний и, в первую очередь, практических навыков для уверенного профессионального старта начинающих врачей-стоматологов, а также расширение горизонтов знаний уже практикующих специалистов. Обучение будет доступно не только для специалистов клиники, но и для коллег со всей России. Уже сейчас достигнуты договоренности о сотрудничестве с клиниками других регионов по будущей подготовке их специалистов», — рассказали в «Прайм».

Открытие нового проекта сети клиник «Прайм» запланировано на второй квартал 2021 года.