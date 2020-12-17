Мэрия назвала рязанские детсады со свободными местами

В Рязани идет набор в детсады. Для направления в некоторые из них родителям необходимо обратиться в МФЦ, чтобы внести изменения в заявления.

В Рязани идет набор в детсады. Об этом сообщил сайт мэрии.

Список учреждений со свободными местами:

для детей в возрасте от 1 до 3 лет в группах для детей с туберкулезной интоксикацией — в ДОУ №№ 12 (Железнодорожный район), 111 (Октябрьский район), для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в группе кратковременного пребывания — в ДОУ № 69 (Октябрьский район), для детей 2-хлетнего возраста:

Московский район — ДОУ №№ 28, 108, 120 (группа для детей с нарушением зрения), 137, 154;

Октябрьский район — ДОУ №№ 65 (группа для детей с нарушением слуха), 105 (пос. Соколовка), 152 (пос. Строитель);

Вакантные места для детей в возрасте от 3 до 4 лет остаются в детских садах:

Железнодорожный район — ДОУ № 30, 73, 87, 116, 136, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — ДОУ №№ 14, 23, 76, 89, 101, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 120 (для детей с нарушением зрения), 148, 151, 153, 154, 158;

Октябрьский район — ДОУ №№ 37, 105, 112, 121, 131, 138, 150, 161;

Советский район — ДОУ № 133.

Для детей в возрасте от 4 до 5 лет свободные места зарегистрированы в следующих детских садах:

Железнодорожный район — ДОУ № 43, 48, 99, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — ДОУ №№ 14, 16, 23, 28, 31, 76, 103, 104, 108, 124, 126, 135, 137, 148, 151, 153, 158;

Октябрьский район — ДОУ №№ 70, 118 (общеразвивающая группа и группа для детей с ТНР), 121, 130, 152;

Советский район — ДОУ №№ 17, структурное подразделение школы 29.

Наличие в детских садах вакантных мест для детей в возрасте от 5 до 6 лет:

Железнодорожный район — ДОУ № 43, 71, 73, 75, 80, 81, 87, 99, 116, 143, 145, 160 (группа для детей с тяжелыми нарушениями речи);

Московский район — ДОУ №№ 3, 16, 31, 89, 103, 104, 115, 126, 135, 137, 148, 158;

Октябрьский район — ДОУ № 25, 69, 77, 78, 117, 118 (группа для детей с ТНР), 121, 130, 138, 140, 152, 161;

Советский район — ДОУ №№ 1 (группы для детей с ТНР и аутизмом), 66, 91, 133, структурное подразделение школы 29.

Для детей в возрасте от 6 до 7 лет свободные места зарегистрированы в следующих детских садах:

Железнодорожный район — ДОУ №№ 29, 43, 48, 71, 73, 75, 80, 84, 85, 88, 102, 109, 116, 123, 136, 139, 143, 145, 159;

Московский район — ДОУ №№ 3, 14, 16, 23, 31, 76, 89, 101, 107, 126, 148, 154, 158;

Октябрьский район — ДОУ №№ 4, 7, 69, 70, 77, 78, 117, 118 (группа для детей с ТНР), 121, 130, 140, 142, 152, 157, 161;

Советский район — ДОУ №№ 1 (группы для детей с ТНР, аутизмом), 2, 20, 55, 66, 96, 119, 141, структурное подразделение школы 29.

Для направления в эти детские сады родителям необходимо обратиться в МФЦ, чтобы внести изменения в заявления. Для получения места в детских садах №№1, 118, 160 дополнительно необходимо предоставить в МФЦ заключение ПМПК с рекомендацией посещения группы для детей с тяжелыми нарушениями речи.