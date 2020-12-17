В России введут новые правила оплаты наличными

В России с 10 января 2021 года будут действовать новые правила обращения с деньгами. Новые правила затронут оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах.

В России с 10 января 2021 года будут действовать новые правила обращения с деньгами. Об этом сообщила «Экономика сегодня».

Новые правила затронут оплату наличными, переводы и снятие денег в банкоматах. По словам юриста Павела Уткина, нововведения упростят жизнь легального бизнеса. Так из контролируемого перечня операций исключат платежи по анонимным счетам. Невозможно будет провести операцию и через небанковские учреждения. Под контролем окажутся финансовые процедуры организаций в сферах лизинга и страхования, ломбардов, микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.

Отметим, что новые правила помешают работе организаций с двойной бухгалтерией. Под контроль возьмут банковские операции на сумму более 600 тысяч рублей.