В облдуме во втором чтении приняли закон о бюджете ТФОМС региона на 2021-2023 годы

Общий объем расходов бюджета ТФОМС Рязанской области на трехлетний период соответствует доходам на 2021 год и запланирован в размере 14,6 млрд рублей. На 2022 год — 15,3 млрд рублей, на 2023 год — 16,1 млрд рублей.

В среду, 16 декабря, депутаты Рязанской областной думы рассмотрели и приняли во втором, окончательном чтении закон «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Общий объем расходов бюджета ТФОМС Рязанской области на трехлетний период соответствует доходам на 2021 год и запланирован в размере 14,6 млрд рублей, на 2022 год — 15,3 млрд рублей, на 2023 год — 16,1 млрд рублей.

Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Рязанской области Елена Манухина рассказала, что изменениям предусмотривают продление на 2023 год периода предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов ОМС на денежные выплаты стимулирующего характера медработникам за выявление онкозаболеваний, а также на софинансирование расходов медорганизаций на оплату труда врачей и среднего медперсонала для устранения кадрового дефицита в первичном звене здравоохранения.

Финансовое обеспечение территориальной программы ОМС на 2021 год рассчитывалось на 1 097 557 человек (численность застрахованных лиц в регионе по состоянию на 1 января 2020 года), исходя из подушевого норматива финансирования базовой программы ОМС. На следующий данный показатель определен в сумме 13 078,6 рублей.

Также отмечалось, что с 2021 года функции страховщика в части медпомощи, оказываемой застрахованным лицам федеральными медорганизациями, переданы федеральному фонду ОМС. В этой связи уменьшен размер подушевого норматива финансирования базовой программы ОМС на предстоящий год и объем субвенций, получаемых их ФФОМС, относительно значений, предусмотренных программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в предыдущем бюджетном цикле.

Поправкой к проекту закона, внесенной губернатором, дополнено приложение 1 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета ТФОМС Рязанской области, а также закрепляемые за ними доходы бюджета ТФОМС Рязанской области» двумя новыми кодами бюджетной классификации (предусмотрены проектом изменений в приказ Минфина России No 99н) для отражения возврата из регионального бюджета ФОМС в бюджет федерального ФОМС остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет.