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В областной бюджет 2020 года внесли изменения
Доходы областного бюджета на 2020 год увеличены почти на 873 млн рублей, расходы — на 232 млн рублей. Дефицит сокращается на сумму свыше 640 млн рублей.

В среду, 16 декабря, на заседании облдумы депутаты внесли изменения в бюджет региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Согласно ним, доходная и расходная части бюджета текущего года увеличат на дополнительно поступающие федеральные целевые средства в размере 1,42 млрд рублей.

Министр финансов региона Марина Наумова пояснила, что финансирование направлено, в том числе на стимулирующие выплаты медицинским и социальным работникам, оказывающим помощь больным covid-19, покупку лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, добавлены средства на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, дополнительную социальную поддержку населения, модернизацию инфраструктуры общего образования, комплексное развитие сельских территорий.

Также корректировки предусматривают увеличение ассигнований резервного фонда правительства Рязанской области для мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции.

В связи с уточнением бюджетной классификации по отдельным главным распорядителям областного бюджета соответствующие изменения вносятся в ведомственную структуру расходов.

В целом, доходы областного бюджета на 2020 год увеличены почти на 873 млн рублей, расходы — на 232 млн рублей. Дефицит сокращается на сумму свыше 640 млн рублей.