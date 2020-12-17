В минздраве отреагировали на информацию о невыдаче лекарств от коронавируса в Рязанской области

В минздраве сообщили, что проблема отсутствия медикаментов была связана с внедрением обязательной маркировки. По данным минздрава, на 17 декабря в регионе недостаточно антибиотиков для инъекций, гормональных препаратов для инъекций.

В региональном минздраве отреагировали на информацию о невыдаче лекарств от коронавируса в Рязанской области. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что для покупки лекарств для лечения пациентов с коронавирусом, получающих медпомощь в амбулаторных условиях, в Рязанскую область направлены двумя траншами: 29 октября 2020 года в сумме 41,7 млн рублей и 15 декабря 2020 года в сумме 23 млн рублей, и были доведены до министерства здравоохранения Рязанской области.

«Средства первого транша использованы в сумме 35 млн рублей, расходование средств второго транша, поступившего 15 декабря, пока не осуществлялось», — говорится в сообщении минздрава.

Также отмечается, что в рамках первого транша (41,7 млн рублей) в соответствии с контрактом в полном объекте уже поставлено 1000 упаковок Метилпреднизолона, 3000 — Азитромицина, 1500 упаковок Амоксициллина, 2000 — Левофлоксацина (дозировка 500 мг №10) и 2000 упаковок Левофлоксацина (дозировка 500 мг №5), 1500 — Моксифлоксацина, 4350 упаковок Фавипиравира, 7000 — Парацетомола, 1500- Умифеновира (дозировка 100 мг), 3000 упаковок Умифеновира (дозировка 200 мг) и 430 — Умифеновира (дозировка 50 мг), 2000 упаковок Ривароксабана, 500 — Апиксабана, 8000 — Интерферона альфа, 150 упаковок Гидроксихлорохина. Кроме того, в ближайшее время ожидаются поставки 1500 упаковок Кларитромицина, 3000 упаковок Умифеновира (дозировка 50 мг), 1500 — Моксифлоксацина, 1000 упаковок Умифеновира (дозировка 50 мг. или 100 мг), а также 123 упаковок Ривароксабана.

«По оставшимся средствам в размере 628,20 рублей запланировано заключение контракта 18.12.2020 года», — добавили в ведомстве.

В минздраве сообщили, что проблема отсутствия медикаментов была связана с внедрением обязательной маркировки всей лекарственной продукции с 1 июля 2020 года.

«Но с 24 октября введен упрощенный порядок маркировки лекарственных препаратов. Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, он будет действовать до полной готовности всех участников отрасли. В настоящее время ситуация улучшилась, но по информации аптечных организаций дефицит лекарств обусловлен отсутствием предложений у поставщиков и повышенным спросом со стороны населения», — говорится в сообщении.

По данным минздрава, на 17 декабря в регионе недостаточно антибиотиков для инъекций, гормональных препаратов для инъекций. В ведомстве заявили, что поставки противовирусных лекарственных препаратов, антибиотиков таблетированных и инъекционных осуществляются ежедневно, сравнении с 10 декабря лекарства в наличии увеличились на 10-15%.Сейчас правительство Рязанской области направило обращение в Минпромторг России для оказания содействия в закупке необходимых лекарств аптечными организациями региона.