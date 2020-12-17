У водителей осталось две неделю на замену «прав»

За управление машиной с просроченными правами грозит административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. «Права» нужно поменять до конца года.

У российских водителей осталось две недели на замену «прав», срок которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца года из-за коронавируса. Об этом передает РИА Новости .

В начале декабря водителям напоминали о замене удостоверений и рекомендовали обратиться в подразделение инспекции, чтобы получить новые «права» до конца года.

Отмечается, что за управление машиной с просроченными правами грозит административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.