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У водителей осталось две неделю на замену «прав»
За управление машиной с просроченными правами грозит административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. «Права» нужно поменять до конца года.

У российских водителей осталось две недели на замену «прав», срок которых истекал с 1 февраля до 15 июля, но был продлен до конца года из-за коронавируса. Об этом передает РИА Новости.

В начале декабря водителям напоминали о замене удостоверений и рекомендовали обратиться в подразделение инспекции, чтобы получить новые «права» до конца года.

Отмечается, что за управление машиной с просроченными правами грозит административная ответственность по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ.