Следователи проверят информацию о невыдаче лекарств от коронавируса в Рязанской области
Следователи выясняют обстоятельства. Приняты меры по организации проверки.
Следователи начали проверку информации о том, что пациенты с коронавирусом в Рязанской области не получают бесплатные лекарства. Об этом передает
«Все обстоятельства выясняются по поводу этого жителя и по поводу обеспечения лекарствами. Приняты меры по организации проверки, мы подключимся», — сказала Суркова.
Ранее проверку начала прокуратура.
Напомним, Путин ответил на вопрос рязанца о невыдаче бесплатных лекарств от коронавируса.