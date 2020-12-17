Следователи проверят информацию о невыдаче лекарств от коронавируса в Рязанской области

Следователи выясняют обстоятельства. Приняты меры по организации проверки.

Следователи начали проверку информации о том, что пациенты с коронавирусом в Рязанской области не получают бесплатные лекарства. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по региону Ольга Суркова.

«Все обстоятельства выясняются по поводу этого жителя и по поводу обеспечения лекарствами. Приняты меры по организации проверки, мы подключимся», — сказала Суркова.

Ранее проверку начала прокуратура.

Напомним, Путин ответил на вопрос рязанца о невыдаче бесплатных лекарств от коронавируса.