\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-6°
ЦБ USD 72.98 -0.44 18/12
ЦБ EUR 89.29 -0.03 18/12
Нал. USD 72.85 / 74.2 17:58
Нал. EUR 89.15 / 89.75 16:39
Новости
Коронавирус
Публикации
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
3 часа назад
475
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
Вчера 11:54
2 809
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
11 918
Покупай с «Пользой» и наслаждайся «Свободой». Банк Хоум Кредит поможет...
До наступления Нового года остается почти три недели, н...
14 декабря 10:47
6 456
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Следователи проверят информацию о невыдаче лекарств от коронавируса в Рязанской области
Следователи выясняют обстоятельства. Приняты меры по организации проверки.

Следователи начали проверку информации о том, что пациенты с коронавирусом в Рязанской области не получают бесплатные лекарства. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК РФ по региону Ольга Суркова.

«Все обстоятельства выясняются по поводу этого жителя и по поводу обеспечения лекарствами. Приняты меры по организации проверки, мы подключимся», — сказала Суркова.

Ранее проверку начала прокуратура.

Напомним, Путин ответил на вопрос рязанца о невыдаче бесплатных лекарств от коронавируса.