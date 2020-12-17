Следователи начали проверку после гибели мужчины в Канищеве
Инцидент произошел утром 17 декабря 2020 года на стройке на улице Интернациональной. Мужчина упал с 14 этажа строящегося дома.
Следователи проверку после гибели мужчины в Канищеве. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
Инцидент произошел утром 17 декабря 2020 года на стройке на улице Интернациональной. Мужчина упал с 14 этажа строящегося дома.
По предварительной информации, 25-летний мужчина пришел на стройку, чтобы устроиться туда на работу каменщиком.
«Поднявшись на 14 этаж, мужчина по неосторожности упал в шахту лифта.», — говорится в сообщении.
Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
По результатам примут предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством решение.