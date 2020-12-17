Скончались еще три рязанца с коронавирусом

В Рязанской области зафиксировали 136 новых случаев коронавируса. Всего число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 16 229.

В четверг, 17 декабря, в Рязанской области зафиксировали 136 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заболевших в регионе с начала пандемии достигло 16 229. За сутки выздоровели 133 человека, всего с начала пандемии — 14 786. Скончались три человека, число умерших достигло 120.

В России зарегистрировали 28 214 новых случая коронавируса. Всего число достигло 2 762 668.

За сутки выписали 26 440 человек, за весь период — 2 202 540. За сутки умерли 587 человек, за весь период — 49 151.