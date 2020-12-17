\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-2°
ЦБ USD 72.98 -0.44 18/12
ЦБ EUR 89.29 -0.03 18/12
Нал. USD 72.75 / 74.2 14:50
Нал. EUR 89.05 / 89.5 14:50
Новости
Коронавирус
Публикации
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
34 минуты назад
118
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
Вчера 11:54
2 574
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
11 691
Покупай с «Пользой» и наслаждайся «Свободой». Банк Хоум Кредит поможет...
До наступления Нового года остается почти три недели, н...
14 декабря 10:47
6 233
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Сбербанк и ВТБ заменят свои карты цифровыми
Сбербанк и ВТБ планируют заменить свои пластиковые карты цифровыми. К 2023 году ВТБ собирается выпускать 50% карт в цифровом формате. Сбербанк — 40% к тому же времени.

Сбербанк и ВТБ планируют заменить свои пластиковые карты цифровыми. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил РБК со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева и пресс-службу ВТБ.

К 2023 году ВТБ собирается выпускать 50% карт в цифровом формате. Сбербанк — 40% к тому же времени. В начале 2021 года Сбербанк собирается предоставить услугу выпуска пластиковых карт. При заказе карты клиенты смогут сразу использовать ее в цифровом виде. Пластиковую версию карты можно будет заказать позднее. Кроме того, у клиентов появится возможность получить цифровую карту при ее перевыпуске. Эта опция должна появиться во второй половине 2021 года. Количество цифровых карт ВТБ составляет 5% от общего выпуска. Спрос на них постоянно увеличивается.

Отметим, что другие банки тоже планируют развивать цифровой формат карт. Среди них: банк «Санкт-Петербург», Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Райффайзенбанк.