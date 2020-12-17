Сбербанк и ВТБ заменят свои карты цифровыми

Сбербанк и ВТБ планируют заменить свои пластиковые карты цифровыми. К 2023 году ВТБ собирается выпускать 50% карт в цифровом формате. Сбербанк — 40% к тому же времени.

Сбербанк и ВТБ планируют заменить свои пластиковые карты цифровыми. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщил РБК со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Кирилла Царева и пресс-службу ВТБ.

К 2023 году ВТБ собирается выпускать 50% карт в цифровом формате. Сбербанк — 40% к тому же времени. В начале 2021 года Сбербанк собирается предоставить услугу выпуска пластиковых карт. При заказе карты клиенты смогут сразу использовать ее в цифровом виде. Пластиковую версию карты можно будет заказать позднее. Кроме того, у клиентов появится возможность получить цифровую карту при ее перевыпуске. Эта опция должна появиться во второй половине 2021 года. Количество цифровых карт ВТБ составляет 5% от общего выпуска. Спрос на них постоянно увеличивается.

Отметим, что другие банки тоже планируют развивать цифровой формат карт. Среди них: банк «Санкт-Петербург», Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Райффайзенбанк.