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Рязанцам напомнили о необходимости соблюдения масочного режима
Сотрудники администрации совместно с полицейскими в четверг, 17 декабря, напомнили рязанцам о необходимости соблюдения масочного режима. Разъяснительную беседу провели с 35 рязанцами.

Сотрудники администрации совместно с полицейскими в четверг, 17 декабря, напомнили рязанцам о необходимости соблюдения масочного режима.

Об этом сообщили на сайте региональной администрации. Разъяснительную беседу провели с 35 рязанцами. В отношении троих из них составлены протоколы об административном правонарушении предусмотренном статьей 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Отметим, что рейдовые мероприятия прошли на остановках общественного транспорта «поселок Строитель» и «Дом художника».