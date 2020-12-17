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«Рязаньавтодор» стал участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
В стартовом совещании принл участие министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев. Предприятие стало первым участником нацпроекта в отрасли «Строительство». Всего критериям нацпроекта по данному виду деятельности соответствуют 13 предприятий Рязанской области.

Компания «Рязаньавтодор» стала участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

В стартовом совещании принл участие министр промышленности и экономического развития Рязанской области Андрей Ворфоломеев. Предприятие стало первым участником нацпроекта в отрасли «Строительство». Всего критериям нацпроекта по данному виду деятельности соответствуют 13 предприятий Рязанской области.

Под руководством экспертов Регионального центра компетенций на предприятии будут внедрять проектное управление и инструменты бережливого производства, тем самым сокращая время протекания процесса, уменьшая запасы, увеличивая выработку в потоке-образце. На сегодняшний день мероприятия национального проекта реализуются на 48 предприятиях Рязанской области.

Также в рамках рабочей поездки был осмотрен асфальтобетонный завод Рязанского ДРСУ. Именно этот пилотный участок выбран для реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».