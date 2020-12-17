Российским спортсменам запретили выступать под флагом страны до 2022 года

Такое решение по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) вынес Спортивный арбитражный суд (CAS), передает «Коммерсант». Слушания по делу прошли в Лозанне в ноябре, но решение обнародовали только 17 декабря.

Российским спортсменам запретили выступать под флагом страны до 16 декабря 2022 года. Такое решение по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) вынес Спортивный арбитражный суд (CAS), передает « Коммерсант ».

Слушания по делу прошли в Лозанне в ноябре, но решение обнародовали только 17 декабря.

РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1,27 млн долларов в качестве компенсации расходов, понесенных с января 2019 года до даты принятия решения. Санкции за манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории также вводят запрет на проведение в России чемпионатов мира и Олимпийских игр, но не распространяются на континентальные соревнования. Летом 2021 года в России пройдут матчи Евро, в в 2022 году — финал Лиги чемпионов.