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Работникам еще нескольких предприятий Рязанской области рассказали о «бережливом производстве»
В Агентстве развития производственных систем и компетенций состоялся еженедельный однодневный тренинг для представителей предприятий региона. 17 декабря обучение проходили сотрудники НПО «Ризур», ООО «Вега-Рязань», Рязанского трубного завода и Скопинского мясокомбината

Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области информирует о том, что в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» Рязанским центром компетенций была организована встреча, посвященная подведению итогов работы по внедрению инструментов «бережливого производства».

Заседание, посвященное закрытию активной фазы проекта, прошло 17 декабря в компании «Вега-Рязань». В середине лета она стала 35 участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

На встрече были подведены итоги полугодовой деятельности рабочей группы, которая состоит из руководителей производств и экспертов Рязанского центра компетенций. Ее члены провели анализ времени, затрачиваемого на выполнение работ, выявили недочеты, стандартизировали операции, правильно организовали рабочие места.

Официальная процедура закрытия активной фазы на предприятии всегда сопровождается презентацией так называемого «плана тиражирования». Этот план становится основой для дальнейшей работы по повышению производительности труда на всех участках. Реализация плана ведется 2,5 года.

Также в Агентстве развития производственных систем и компетенций состоялся еженедельный однодневный тренинг для представителей предприятий региона. 17 декабря обучение проходили сотрудники НПО «Ризур», ООО «Вега-Рязань», Рязанского трубного завода и Скопинского мясокомбината.

Традиционно тренинг, нацеленный на развитие навыков повышения производительности труда за счет выстраивания эффективных рабочих процессов, состоялся на базе учебно-производственной площадки «Фабрика процессов». Обучение, основанное на моделировании практического применения инструментов бережливого производства, провели тренеры регионального Центра компетенций. Полученные знания позволят участникам тренинга максимально эффективно выстроить трудовые и производственные процессы.