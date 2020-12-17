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Путин ответил на вопрос об отравлении Навального
По словам президента, Навального поддерживают иностранные спецслужбы. Путин назвал расследование трюком, цель которого — нападение на первых лиц.

На пресс-конференции в четверг, 17 декабря, президента Владимира Путина спросили об отравлении политика Алексея Навального.

В понедельник, 14 декабря, на YouTube-канале Алексея Навального вышло расследование, в котором политик называет тех, кто его отравил.

По словам президента, Навального поддерживают иностранные спецслужбы. Путин назвал видео политика «не расследованием, а легализацией материалов американских спецслужб».

«Они отслеживают геолокацию, наши спецслужбы это прекрасно знают и пользуются телефонами там, где считают нужным», — отметил президент.

«Если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что этот пациент пользуется поддержкой спецслужб США. А это значит, что наши спецслужбы должны за ним приглядывать. А травить-то его нам зачем? Это смешно. Если бы нужно было, довели бы до конца», — сказал Путин. Он отметил, что «выпустил Навального в берлинскую больницу» в «ту же секунду», когда к нему обратилась жена Алексея Навального — Юлия.

Путин назвал расследование трюком, цель которого — нападение на первых лиц.