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Путин ответил на вопрос об участии в предстоящих президентских выборах
На пресс-конференции в среду, 17 декабря, президент Владимир Путин сообщил, что не принял решение, пойдет ли на выборы в 2024 году. Кроме того, он рассказал, как нужно оценивать поправки в Конституции.

На пресс-конференции в среду, 17 декабря, президент Владимир Путин сообщил, что не принял решение, пойдет ли на выборы в 2024 году.

«Я для себя еще не принял решение, пойду я-не пойду на выборы в 2024 году. Ну, а что касается стабильного развития страны, это много стоит. Формально это разрешение есть отнарода. Делать или не делать — посмотрю», — заявил Владимир Путин.

По мнению президента все, что было сделано в рамках внесения поправок в Конституцию, нужно оценивать разобравшись пойдет ли это на благо страны.

«Если не пойдет, то не стоило, а если пойдет, то стоит делать», — заключил президент.