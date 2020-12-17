Прокуратура начала проверку о невыдаче лекарств от коронавируса в Рязанской области

В прокуратуре пообещали найти рязанца, который не получил лечения. Обстоятельства ситуации выясняются.

Региональная прокуратура начала проверку о невыдаче лекарств от коронавируса в Рязанской области. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Юлию Ромашкину.

«Прокуратура Рязанской области начала проверку о необеспечении лекарствами от коронавируса. Будет найден гражданин, который, возможно, не получил этого лечения, и установлены все обстоятельства», — сказала Ромашкина.

По ее словам, необходимые препараты от коронавируса в регионе закупили, их должны распределить по муниципальным образованиям.

Напомним, Путин ответил на вопрос рязанца о невыдаче бесплатных лекарств от коронавируса.