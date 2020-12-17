Полиция раскрыла кражу обуви из рязанского магазина

Полицейские задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже сапог. Его заметили недалеко от магазина. В руках он нес сапоги.

Полицейские задержали 47-летнего мужчину, подозреваемого в краже сапог. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили на сайте регионального МВД.

В полицию позвонили сотрудники магазина сумок и обуви. Они сообщили о пропаже с витрины двух мужских сапог. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых был запечатлен преступник. Мужчину заметили недалеко от магазина. В руках он нес сапоги. Мужчину задержали, а краденное изъяли.

Вором оказался ранее судимый за кражу рязанец. На него завели уголовное дело.