Новогоднюю выплату получат более 16 миллионов детей

На выплату претендуют семьи с детьми до восьми лет. Если ранее человек не получал деньги, ему нужно будет оформить заявление.

Новогоднюю выплату получат более 16 миллионов детей. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

На пресс-конференции 17 декабря президент Владимир Путин сообщил, что семьи получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка до 7 лет включительно.

Котяков отметил, что на выплату претендуют семьи с детьми до восьми лет.

Он добавил, что ее организуют, как и летом, на основании данных ПФР. Выплату предоставят тем, кто получил по 10 тысяч рублей летом, без заявлений.

Если ранее человек не получал деньги, ему нужно будет оформить заявление .

Котяков подчеркнул, что заявление можно подать до 1 апреля тем, кто ранее не получал подобную выплату.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассказали, что более ста тысяч заявлений на новую выплату на детей до восьми лет подали за два часа.