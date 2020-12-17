\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-6°
ЦБ USD 72.98 -0.44 18/12
ЦБ EUR 89.29 -0.03 18/12
Нал. USD 72.85 / 74.2 18:25
Нал. EUR 89.15 / 89.9 16:39
Новости
Коронавирус
Публикации
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
9 часов назад
1 074
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
Вчера 11:54
3 193
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
12 309
Покупай с «Пользой» и наслаждайся «Свободой». Банк Хоум Кредит поможет...
До наступления Нового года остается почти три недели, н...
14 декабря 10:47
6 833
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Новогоднюю выплату получат более 16 миллионов детей
На выплату претендуют семьи с детьми до восьми лет. Если ранее человек не получал деньги, ему нужно будет оформить заявление.

Новогоднюю выплату получат более 16 миллионов детей. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

На пресс-конференции 17 декабря президент Владимир Путин сообщил, что семьи получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка до 7 лет включительно.

Котяков отметил, что на выплату претендуют семьи с детьми до восьми лет.

Он добавил, что ее организуют, как и летом, на основании данных ПФР. Выплату предоставят тем, кто получил по 10 тысяч рублей летом, без заявлений.

Если ранее человек не получал деньги, ему нужно будет оформить заявление.

Котяков подчеркнул, что заявление можно подать до 1 апреля тем, кто ранее не получал подобную выплату.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассказали, что более ста тысяч заявлений на новую выплату на детей до восьми лет подали за два часа.