Новогоднюю выплату получат более 16 миллионов детей. Об этом передает
На пресс-конференции 17 декабря президент Владимир Путин сообщил, что семьи получат по пять тысяч рублей на каждого ребенка до 7 лет включительно.
Котяков отметил, что на выплату претендуют семьи с детьми до восьми лет.
Он добавил, что ее организуют, как и летом, на основании данных ПФР. Выплату предоставят тем, кто получил по 10 тысяч рублей летом, без заявлений.
Если ранее человек не получал деньги, ему нужно будет
Котяков подчеркнул, что заявление можно подать до 1 апреля тем, кто ранее не получал подобную выплату.
В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рассказали, что более ста тысяч заявлений на новую выплату на детей до восьми лет подали за два часа.