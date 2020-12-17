Николай Любимов обсудил с Андреем Макаровым финансовую поддержку Рязанской области

Николай Любимов рассказал о строительстве объектов, которые Макаров взял под особый контроль. Речь шла о возведении школы №1 в Сасове — объект должны сдать в 2021 году, как и ФАП в Рыбновском районе и две точки «Чистой воды» в Спас-Клепиках.

В среду, 16 декабря, рязанский губернатор Николай Любимов встретился с депутатом Госдумы Андреем Макаровым в Москве. Они обсудили социально-экономическое развитии региона и исполнение нацпроектов. Особое внимание уделили федеральной поддержке области, а также реализации важных социальных проектов.

Любимов поблагодарил Макарова за значительную поддержку в решении вопросов развития экономики и соцсферы региона. Депутат Госдумы, в свою очередь, отметил хорошую работу команды губернатора: «Главный результат — в следующем году только по трансфертам Рязанская область получит на 3 млрд рублей больше, чем в 2020-м. Большое количество объектов, прежде всего социальных, включено в планы строительства».

Николай Любимов рассказал о строительстве объектов, которые Макаров взял под особый контроль. Речь шла о возведении школы №1 в Сасове — объект должны сдать в 2021 году, как и ФАП в Рыбновском районе и две точки «Чистой воды» в Спас-Клепиках.

По словам губернатора, в 2022 году в строй введут онкодиспансер. С началом строительного сезона начнется капремонт моста через реку Сасовка в Сасове. В январе 2021 года откроется ФОК в Старожилове и детсад на 290 мест в Дашково-Песочне. Пожарное депо в селе Кутуково Спасского района уже ввели в эксплуатацию.

Кроме того, Любимов рассказал о том, что в помощь участковым терапевтам депутаты гордумы и «Единой России» передали служебные автомобили.