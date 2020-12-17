\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-2°
ЦБ USD 72.98 -0.44 18/12
ЦБ EUR 89.29 -0.03 18/12
Нал. USD 72.75 / 74.2 14:50
Нал. EUR 89.05 / 89.5 14:50
Новости
Коронавирус
Публикации
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
33 минуты назад
118
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
Вчера 11:54
2 574
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
11 691
Покупай с «Пользой» и наслаждайся «Свободой». Банк Хоум Кредит поможет...
До наступления Нового года остается почти три недели, н...
14 декабря 10:47
6 233
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Николай Любимов обсудил с Андреем Макаровым финансовую поддержку Рязанской области
Николай Любимов рассказал о строительстве объектов, которые Макаров взял под особый контроль. Речь шла о возведении школы №1 в Сасове — объект должны сдать в 2021 году, как и ФАП в Рыбновском районе и две точки «Чистой воды» в Спас-Клепиках.

В среду, 16 декабря, рязанский губернатор Николай Любимов встретился с депутатом Госдумы Андреем Макаровым в Москве. Они обсудили социально-экономическое развитии региона и исполнение нацпроектов. Особое внимание уделили федеральной поддержке области, а также реализации важных социальных проектов.

Любимов поблагодарил Макарова за значительную поддержку в решении вопросов развития экономики и соцсферы региона. Депутат Госдумы, в свою очередь, отметил хорошую работу команды губернатора: «Главный результат — в следующем году только по трансфертам Рязанская область получит на 3 млрд рублей больше, чем в 2020-м. Большое количество объектов, прежде всего социальных, включено в планы строительства».

Николай Любимов рассказал о строительстве объектов, которые Макаров взял под особый контроль. Речь шла о возведении школы №1 в Сасове — объект должны сдать в 2021 году, как и ФАП в Рыбновском районе и две точки «Чистой воды» в Спас-Клепиках.

По словам губернатора, в 2022 году в строй введут онкодиспансер. С началом строительного сезона начнется капремонт моста через реку Сасовка в Сасове. В январе 2021 года откроется ФОК в Старожилове и детсад на 290 мест в Дашково-Песочне. Пожарное депо в селе Кутуково Спасского района уже ввели в эксплуатацию.

Кроме того, Любимов рассказал о том, что в помощь участковым терапевтам депутаты гордумы и «Единой России» передали служебные автомобили.