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Музей Есенина рассказал о режиме работы в праздники
Музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове рассказал о режиме работы в новогодние праздники. Входные билеты можно приобрести в кассе музея-заповедника с 10:00 до 17:00.

Музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове рассказал о режиме работы в новогодние праздники.

31 декабря в музее выходной, 1 января также выходной.

Со 2 по 8 января все экспозиции будут работать в обычном режиме — с 10:00 до 18:00.

Входные билеты можно приобрести в кассе музея-заповедника с 10:00 до 17:00.