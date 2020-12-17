Музей Есенина рассказал о режиме работы в праздники

Музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове рассказал о режиме работы в новогодние праздники. Входные билеты можно приобрести в кассе музея-заповедника с 10:00 до 17:00.

Музей-заповедник Сергея Есенина в Константинове рассказал о режиме работы в новогодние праздники.

31 декабря в музее выходной, 1 января также выходной.

Со 2 по 8 января все экспозиции будут работать в обычном режиме — с 10:00 до 18:00.

Входные билеты можно приобрести в кассе музея-заповедника с 10:00 до 17:00.