Любимов обсудил с главой Скопинского района проделанную и предстоящую работу

В четверг, 17 декабря, губернатор Николай Любимов пообщался с главой администрации Скопинского района Александром Боковым в режиме ВКС. Они подвели итоги работы в 2020 году и обозначили планы на перспективу.

В четверг, 17 декабря, губернатор Николай Любимов пообщался с главой администрации Скопинского района Александром Боковым в режиме ВКС. Они подвели итоги работы в 2020 году и обозначили планы на перспективу.

На встрече отметили, что формирование фармацевтического кластера в районе идет хорошими темпами, успешно реализуются проекты по созданию новых производственных площадок по выпуску современных высококачественных препаратов, в том числе для пациентов с онкологией и гемофилией. В АПК строится крупный свиноводческий комплекс, который даст жителям муниципального образования несколько сотен новых рабочих мест.

За январь-сентябрь освоено около 1 млрд рублей инвестиций. Всего в ближайшие год-два только по ряду крупных проектов предстоит освоить более 15 млрд рублей инвестиций.

В районе также ведется серьезная работа по вовлечению в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. За последние пять лет добавлено около 22 тысяч га.

Глава региона отметил реализацию нацпроектов: обеспечено расселение 28 граждан из 9 аварийных квартир, в Секиринской школе создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», отремонтирован спортзал в Шелемишевской. Проведены работы по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в Горловской и Павелецкой школах. Горловская также получила федеральный грант в размере более 1 млн рублей для реализации программы «Использование в образовательном процессе технологий искусственного интеллекта».

Губернатор поблагодарил Бокова и сотрудников администрации за ответственную работу по развитию муниципального образования, отметив также большие планы на будущее. «Обязательно будем продолжать вам помогать. Уверен в нашем дальнейшем конструктивном сотрудничестве», — подчеркнул Николай Любимов.