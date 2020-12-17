\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-6°
ЦБ USD 72.98 -0.44 18/12
ЦБ EUR 89.29 -0.03 18/12
Нал. USD 72.85 / 74.2 17:58
Нал. EUR 89.15 / 89.75 16:39
Новости
Коронавирус
Публикации
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
3 часа назад
474
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
Вчера 11:54
2 808
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
11 917
Покупай с «Пользой» и наслаждайся «Свободой». Банк Хоум Кредит поможет...
До наступления Нового года остается почти три недели, н...
14 декабря 10:47
6 455
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
Квартиры Минобороны передадут жителям поселка Желтухинский до конца 2021 года
Закон о предоставлении жилых помещений жителям поселка Желтухинский Скопинского района приняли в июле 2020 года. Предполагалось, что до конца текущего года квартиры будут переданы людям, которые в них живут. Однако уложиться в обозначенный срок не удалось.

Жилые помещения в военном городке Желтухинский, которые раньше принадлежали Министерству обороны РФ, передадут людям до конца 2021 года. Об этом стало известно на заседании Рязанской областной думы в среду, 16 декабря.

Закон о предоставлении жилых помещений жителям поселка Желтухинский Скопинского района приняли в июле 2020 года. Предполагалось, что до конца текущего года квартиры будут переданы людям, которые в них живут. Однако уложиться в обозначенный срок не удалось.

Причиной задержки стал пожар, произошедший в октябре на полигоне рядом с поселком.

«В облдуму поступило обращение главы администрации Скопинского района Александра Бокова. Он просит продлить срок реализации закона на 2021 год, а также дополнить его статьей, конкретизирующей требования к учетной норме и норме предоставления жилых помещений в соответствии с данным законом, — рассказала председатель комитета областной думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова. — С учетом данных обстоятельств был подготовлен законопроект, который решает эти вопросы».

Татьяна Панфилова подчеркнула, что изменения в законе помогут довести до логического завершения ранее принятые решения.

«Вопрос откладывается с той целью, чтобы максимально учесть все интересы жителей», — прокомментировал Дмитрий Хубезов, первый заместитель председателя облдумы.

Первый зампредседателя правительства Рязанской области Анна Рослякова заверила, что вопрос находится на постоянном контроле.

«Ситуация в военном городке всем известна. Изменения в законе нужны для того, чтобы никто из ныне проживающих в жилых помещениях не остался на улице. Во взаимодействии с муниципалитетом сделаем все возможное, чтобы решить вопрос в короткие сроки», — пояснила Анна Рослякова.

Депутаты согласились продлить срок действия закона до 31 декабря 2021 года.