Квартиры Минобороны передадут жителям поселка Желтухинский до конца 2021 года

Закон о предоставлении жилых помещений жителям поселка Желтухинский Скопинского района приняли в июле 2020 года. Предполагалось, что до конца текущего года квартиры будут переданы людям, которые в них живут. Однако уложиться в обозначенный срок не удалось.

Жилые помещения в военном городке Желтухинский, которые раньше принадлежали Министерству обороны РФ, передадут людям до конца 2021 года. Об этом стало известно на заседании Рязанской областной думы в среду, 16 декабря.

Закон о предоставлении жилых помещений жителям поселка Желтухинский Скопинского района приняли в июле 2020 года. Предполагалось, что до конца текущего года квартиры будут переданы людям, которые в них живут. Однако уложиться в обозначенный срок не удалось.

Причиной задержки стал пожар, произошедший в октябре на полигоне рядом с поселком.

«В облдуму поступило обращение главы администрации Скопинского района Александра Бокова. Он просит продлить срок реализации закона на 2021 год, а также дополнить его статьей, конкретизирующей требования к учетной норме и норме предоставления жилых помещений в соответствии с данным законом, — рассказала председатель комитета областной думы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова. — С учетом данных обстоятельств был подготовлен законопроект, который решает эти вопросы».

Татьяна Панфилова подчеркнула, что изменения в законе помогут довести до логического завершения ранее принятые решения.

«Вопрос откладывается с той целью, чтобы максимально учесть все интересы жителей», — прокомментировал Дмитрий Хубезов, первый заместитель председателя облдумы.

Первый зампредседателя правительства Рязанской области Анна Рослякова заверила, что вопрос находится на постоянном контроле.

«Ситуация в военном городке всем известна. Изменения в законе нужны для того, чтобы никто из ныне проживающих в жилых помещениях не остался на улице. Во взаимодействии с муниципалитетом сделаем все возможное, чтобы решить вопрос в короткие сроки», — пояснила Анна Рослякова.

Депутаты согласились продлить срок действия закона до 31 декабря 2021 года.