Игорь Мурог поздравил рязанского ветерана со столетним юбилеем

Сто лет исполнилось участнице Великой Отечественной войны Марии Ивановне Ровчак. Мария Ивановна удостоена ордена Отечественной войны II-ой степени, медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейных наград.

Председатель комитета Рязанской областной Думы по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике Игорь Мурог навестил участницу Великой Отечественной войны Марию Ивановну Ровчак, которой исполнилось 100 лет.

В 1942 году Мария ушла на фронт добровольцем. После обучения в школе младших авиационных специалистов в Переяславле-Залесском была зачислена техником в состав 4-го авиационного полка «ночных бомбардировщиков» 15-й воздушной армии, который воевал в составе Брянского, 1-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов.

День Победы старшина Мария Ровчак встретила в Латвии. На фронте она познакомилась с будущим мужем штурманом Степаном Ровчаком. Супруги прожили долгую жизнь, воспитали детей, внуков и правнуков. Мария Ивановна удостоена ордена Отечественной войны II-ой степени, медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейных наград.

Игорь Мурог поздравил именинницу, отметив, что Мария Ивановна принадлежит к прославленному поколению победителей, которые с честью прошли через тяжелые испытания военного времени, отстояли родную землю от врага.

«Отвага, мужество, милосердие, проявленные Вами в самых жестоких сражениях, сотни спасенных жизней — это настоящий подвиг и яркий пример служения Отечеству», — обратился депутат к ветерану, пожелав крепкого здоровья, бодрости духа, тепла, заботы и благополучия. Также он вручил Марии Ивановне цветы и подарки.