Готовые квартиры и скидки до 400 тысяч. ГК «Стройпромсервис» объявила месяц скидок.

ГК «Стройпромсервис» объявила месяц скидок на квартиры. Предложение будет действовать весь декабрь. Покупатели смогут получить скидку до 4000 рублей с каждого квадратного метра.
Отмечается, что выгода достигает до 400 000 руб. В компании сообщили о специальной цене на готовые квартиры в ЖК «Окские просторы». Рязанцы смогут получить ключи в день покупки.
Рязанцам назвали преимущества ЖК «Окские просторы»:
- теплый кирпичный дом с индивидуальным отоплением и панорамным остеклением;
- удачное расположение — доступ в любой район города, 15-20 минут до центра города;
- закрытая территория;
- собственная школа и детский сад;
- благоустроенные зоны для отдыха — близкое расстоние до пляжа или эко-парка.
Для клиентов «СТРОЙПРОМСЕРВИС» действует программа льготной ипотеки. Благодаря господдержке, купить квартиру можно по ставке от 2,7% годовых.
Ознакомиться с жилыми комплексами и выбрать квартиру можно на
Рассчитать точный размер скидки на понравившуюся квартиру вам помогут специалисты отдела продаж. Для этого можно позвонить по номеру телефона +7 (4912) 247-000.
Дисклеймер :
Предложение ограничено. Подробные условия акции на сайте stroy-proms.ru. Застройщик ООО «Окские просторы», проектная документация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет АО «Россельхозбанк». Подробные условия кредитования на сайте