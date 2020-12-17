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Готовые квартиры и скидки до 400 тысяч. ГК «Стройпромсервис» объявила месяц скидок.
Предложение будет действовать весь декабрь. Покупатели смогут получить скидку до 4000 рублей с каждого квадратного метра.

ГК «Стройпромсервис» объявила месяц скидок на квартиры. Предложение будет действовать весь декабрь. Покупатели смогут получить скидку до 4000 рублей с каждого квадратного метра.

Отмечается, что выгода достигает до 400 000 руб. В компании сообщили о специальной цене на готовые квартиры в ЖК «Окские просторы». Рязанцы смогут получить ключи в день покупки.

Рязанцам назвали преимущества ЖК «Окские просторы»:

  • теплый кирпичный дом с индивидуальным отоплением и панорамным остеклением;
  • удачное расположение — доступ в любой район города, 15-20 минут до центра города;
  • закрытая территория;
  • собственная школа и детский сад;
  • благоустроенные зоны для отдыха — близкое расстоние до пляжа или эко-парка.

Для клиентов «СТРОЙПРОМСЕРВИС» действует программа льготной ипотеки. Благодаря господдержке, купить квартиру можно по ставке от 2,7% годовых.

Ознакомиться с жилыми комплексами и выбрать квартиру можно на сайте.

Рассчитать точный размер скидки на понравившуюся квартиру вам помогут специалисты отдела продаж. Для этого можно позвонить по номеру телефона +7 (4912) 247-000.

Дисклеймер :

Предложение ограничено. Подробные условия акции на сайте stroy-proms.ru. Застройщик ООО «Окские просторы», проектная документация на сайте наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет АО «Россельхозбанк». Подробные условия кредитования на сайте rshb.ru