Готовые квартиры и скидки до 400 тысяч. ГК «Стройпромсервис» объявила месяц скидок.

Предложение будет действовать весь декабрь. Покупатели смогут получить скидку до 4000 рублей с каждого квадратного метра.

ГК «Стройпромсервис» объявила месяц скидок на квартиры. Предложение будет действовать весь декабрь. Покупатели смогут получить скидку до 4000 рублей с каждого квадратного метра.

Отмечается, что выгода достигает до 400 000 руб. В компании сообщили о специальной цене на готовые квартиры в ЖК «Окские просторы». Рязанцы смогут получить ключи в день покупки.

Рязанцам назвали преимущества ЖК «Окские просторы»:

теплый кирпичный дом с индивидуальным отоплением и панорамным остеклением;

удачное расположение — доступ в любой район города, 15-20 минут до центра города;

закрытая территория;

собственная школа и детский сад;

благоустроенные зоны для отдыха — близкое расстоние до пляжа или эко-парка.

Для клиентов «СТРОЙПРОМСЕРВИС» действует программа льготной ипотеки. Благодаря господдержке, купить квартиру можно по ставке от 2,7% годовых.

Ознакомиться с жилыми комплексами и выбрать квартиру можно на сайте .

Рассчитать точный размер скидки на понравившуюся квартиру вам помогут специалисты отдела продаж. Для этого можно позвонить по номеру телефона +7 (4912) 247-000.

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