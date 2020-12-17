Google оштрафовали на три миллиона

Приговор вынесли 17 декабря. Этот штраф стал самым большим из тех, что получал Google.

В четверг, 17 декабря, Таганский суд Москвы оштрафовал Google на три миллиона рублей. Компанию наказали за выдачу в поиске запрещенной в России информации, передает РИА Новости .

Этот штраф стал самым большим из тех, что получал Google. За аналогичные нарушения компания уже выплачивала 500 тысяч в 2018 году, 700 тысяч в 2019 году и полтора миллиона в 2020 году.

По данным Роскомнадзора, поиск в Google по-прежнему выдает сведения об интернет-ресурсах, доступ к которым ограничен на территории России, в том числе к сайтам с экстремистским, порнографическим, суицидальным контентом.