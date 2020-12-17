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«Газпром межрегионгаз Рязань» напомнил о необходимой процедуре при изменениях в лицевом счете
К заявлению нужно приложить подтверждающие документы: свидетельство о смерти, справку об измененном составе семьи, выписку из ЕГРЮЛ или договор купли — продажи. К пакету документов, подтверждающих основания для изменения в лицевом счете абонента, существуют свои требования.

«Газпром межрегионгаз Рязань» напомнил о необходимой процедуре при изменениях в лицевом счете (выписка, прописка, изменение размера площади и другое).

«Согласно российскому законодательству (Постановление правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549.) в случае изменения каких-либо данных по лицевому счету абонента, он обязан в 5-и дневный срок обратиться к поставщику газа с соответствующим письменным заявлением. При этом самому абоненту не обязательно лично присутствовать при подаче заявления. Можно направить письменное обращение по почте, передать его через представителей или же, что очень удобно и безопасно в условиях пандемии коронавируса, сделать это дистанционно, направив документы в электронном виде на адрес billing@ryazanregiongaz.ru», — рассказали в организации.

Там отметили, что к заявлению нужно приложить подтверждающие документы: свидетельство о смерти, справку об измененном составе семьи, выписку из ЕГРЮЛ или договор купли — продажи. К пакету документов, подтверждающих основания для изменения в лицевом счете абонента, существуют свои требования.

Они должны быть в подлинниках или же, заверенные надлежащим образом, копии. Если документы подаются в электронном виде, то это должны быть цветные сканкопии (фотографии) оригиналов документов (заверенных копий).

Поставщик газа, в свою очередь, обязан в течение пяти рабочих дней внести соответствующие изменения в лицевой счет абонента, отметили в «Газпром межрегионгаз Рязань».