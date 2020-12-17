Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП в Сасовском районе

ДТП произошло примерно в 7:20 у дома 22 на улице 1 Мая. 58-летний житель Сасовского района на автомобиле Lada Priora сбил 57-летнего мужчину.

Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП, произошедшего в среду, 16 декабря, в селе Темгенево Сасовского района. Снимки появились на сайте регионального управления МВД.

ДТП произошло примерно в 7:20 у дома 22 на улице 1 Мая.

58-летний житель Сасовского района на автомобиле Lada Priora сбил 57-летнего мужчину. По предварительной информации, последний шел по проезжей части дороги в попутном направлении.