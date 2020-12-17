Фото: рязанские автобусы и троллейбусы начали украшать к Новому году
Скоро управление объявит конкурс на лучшее новогоднее оформление пассажирского транспорта. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили в мэрии.
Рязанские автобусы и троллейбусы начали украшать к Новому году. Об этом в четверг, 17 декабря, сообщили в
В салонах появляются гирлянды, мишура и другие украшения. Управление транспорта также обратилось к коммерческим перевозчикам с просьбой украсить маршрутки.
Скоро управление объявит конкурс на лучшее новогоднее оформление пассажирского транспорта.