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Депутаты облдумы приняли законы для поддержки бизнеса
В конце ноября 2020 года в Налоговый кодекс внесли изменения по патентной системе налогообложения для обеспечения «бесшовного» перехода ИП на патент в связи с отменой единого налога на вмененный доход.

На заседании облдумы в среду, 16 декабря, депутаты утвердили изменения в два закона, направленные на поддержку предпринимателей. Речь идет о законах «О патентной системе налогообложения на территории Рязанской области» и «Об установлении налоговой ставки в размере 0% для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и (или) патентной системы налогообложения на территории Рязанской области».

В конце ноября 2020 года в Налоговый кодекс внесли изменения по патентной системе налогообложения для обеспечения «бесшовного» перехода ИП на патент в связи с отменой единого налога на вмененный доход.

Для применения патентной системы налогообложения в числе прочих установлены следующие изменения:

  • расширены полномочия субъектов России по установлению перечня видов предпринимательской деятельности, при осуществлении которых можно применять патентную систему налогообложения;
  • установлен вид деятельности «деятельность стоянок для транспортных средств»;
  • сумма исчисленного налога уменьшается на уплаченные налогоплательщиком страховые взносы, взносы на обязательное и добровольное медицинское страхование: предприниматели, имеющие наемных работников, уменьшают налог на 50%, а не имеющие, на всю сумму указанных взносов.

Список сфер, попадающих под патентную систему, увеличился на 16 видов деятельности. В их числе — ремонт, обслуживание и мойка автомобилей, парковки. Расширена возможность применения патентной системы для предприятий торговли и общественного питания в связи с увеличением максимальных площадей объектов (с 50 до 150 кв м). Также сохраняется размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода на уровне 2019 года, что позволит снизить налоговую нагрузку на бизнес, пострадавший во время пандемии.

Изменения в региональное законодательство уточняют виды предпринимательской деятельности, для которых может быть применена налоговая ставка 0% при применении патентной системы налогообложения. Всего в перечне 49 позиций. В их числе — услуги по уходу и присмотру за детьми и больными, ряд позиций, относящихся к бытовым услугам, переработке сельхозпродукции и другие.

Депутаты утвердили законы сразу в двух чтениях.