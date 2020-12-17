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А что в кино? «Обратная связь», «Про Лелю и Миньку» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

На этой неделе на экраны выходит очередная комедия от квартета «И» — фильм «Обратная связь» режиссера Алексея Нужного. Семейная российская комедия «Про Лелю и Миньку» режиссера Анны Чернаковой снята по мотивам детских рассказов Михаила Зощенко.

Еще одна российская премьера — комедия «Реальные пацаны против зомби» представляет собой фантазию на тему зомби-апокалипсиса. Новогодняя комедия режиссера Антонины Руже «Самый Новый год» также имеет под собой фантастическую фабулу, но на этот раз — путешествие в прошлое.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».