\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-6°
ЦБ USD 72.98 -0.44 18/12
ЦБ EUR 89.29 -0.03 18/12
Нал. USD 72.85 / 74.2 18:25
Нал. EUR 89.15 / 89.9 16:39
Новости
Коронавирус
Публикации
Душевный подход и эксклюзивные предложения. Создатели «Белого дома» ра...
Создатели «Белого дома» Станислав Ремезов и Николай Сав...
9 часов назад
1 074
Ипотека показывает зубы. Почему льготные кредиты на новостройки стали...
Льготную ипотеку запустили в апреле для поддержки строи...
Вчера 11:54
3 193
Праздник на дом: как рязанцы смогут отметить Новый год в условиях панд...
Новый 2021 год Рязань будет встречать в непривычных усл...
12 декабря 16:31
12 309
Покупай с «Пользой» и наслаждайся «Свободой». Банк Хоум Кредит поможет...
До наступления Нового года остается почти три недели, н...
14 декабря 10:47
6 833
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Рязанской области объявили метеопредупреждение
Утром в пятницу, 18 декабря, ожидается похолодание. Рязанцев предупредили о сильной гололедице и тумане.

Региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение в Рязанской области. Сообщение появилось на сайте ведомства.

Утром в пятницу, 18 декабря, ожидается похолодание «через 0 градусов в сторону отрицательных значений». Рязанцев предупредили о сильной гололедице и тумане. Явления сохранятся днем 18 декабря.

Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101, 8 (4912) 21-63-04.