В Рязанской области объявили метеопредупреждение
Утром в пятницу, 18 декабря, ожидается похолодание. Рязанцев предупредили о сильной гололедице и тумане.
Региональное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение в Рязанской области. Сообщение появилось на
Утром в пятницу, 18 декабря, ожидается похолодание «через 0 градусов в сторону отрицательных значений». Рязанцев предупредили о сильной гололедице и тумане. Явления сохранятся днем 18 декабря.
Рязанцам напомнили номера телефонов для вызова экстренных служб: 101,