Врачи клиник «Мать и дитя» при поддержке «Ростелекома» сделают телемедицину доступнее

«РТ-Доктис» (совместное предприятие «Цифромеда», «Доктис» и РФПИ) завершил разработку федеральной телемедицинской платформы, интегрированной с единой государственной системой идентификации. В декабре 2020 года «Ростелеком» приступил к активному подключению региональных систем здравоохранения к платформе на безвозмездной основе.

«РТ-Доктис» ( совместное предприятие «Цифромеда», «Доктис» и РФПИ ) завершил разработку федеральной телемедицинской платформы, интегрированной с единой государственной системой идентификации. В декабре 2020 года «Ростелеком» приступил к активному подключению региональных систем здравоохранения к платформе на безвозмездной основе.

Актуальность услуг телемедицинской помощи резко возросла в условиях пандемии COVID-19 и сезонного роста респираторных заболеваний. Цифровая телемедицинская платформа позволит сократить число очных консультаций с врачами как минимум на 30%. С помощью удобных инструментов врачи могут дистанционно делать назначения, выписывать электронные рецепты или открывать цифровые больничные листы в случаях, предусмотренных законодательством. Кроме того, обеспечивается дистанционный мониторинг больных, которые находятся на амбулаторном лечении, имеют хронические заболевания или недавно выписаны из стационара.

Для получения услуги пациенту необходимо авторизоваться на портале gostelemed.ru , используя учетную запись портала госуслуг, выбрать нужного специалиста и записаться на прием. К концу текущего года платформа будет готова передавать все медицинские назначения и протоколы, созданные в процессе дистанционного приема врача, непосредственно в личный кабинет пациента на едином портале госуслуг.

В течение 2020 года телемедицинская платформа прошла испытания в Белгородской, Московской и Ростовской областях, в ходе которых отработано взаимодействие врачей с пациентами, а также с крупными аптечными сетями. Всего в тестировании приняли участие 53 медицинские организации и 380 аптек («Ригла», «36,6», «Магнит», «Планета Здоровья», «Аптечная традиция» и другие), обучено более 300 врачей, проведено более 20 тыс. дистанционных консультаций, выписано более 300 тыс. электронных рецептов. Интеграция платформы с системой обязательного медицинского страхования позволила сделать телемедицинские консультации бесплатными для пациентов.

В настоящее время дистанционными медицинскими консультациями на платформе уже могут пользоваться жители Белгородской, Владимирской, Калужской, Московской, Ростовской областей и Пермского края. В 2021 году платформа будет готова работать во всех регионах страны.

«Очень важно сейчас проявлять заботу и внимание к людям, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме и продолжают восстанавливаться дома. Это коварная болезнь, последствия ощущаются долго, и наша задача — поддержать каждого. Для этого мы создали Центр телемедицины в МОНИКИ*. Сначала здесь работало 20 врачей, сейчас — еще больше. Ежедневно проводится более 300 консультаций. Это видеосвязь или просто телефонный звонок, врач оценивает динамику состояния пациента, при необходимости организует выезд врача или бригады скорой помощи. Также можно получить и консультацию узкого специалиста, скажем, кардиолога, невролога, эндокринолога. Спасибо нашим медикам, это востребованный формат помощи, пусть и на расстоянии», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ростовская область сегодня активно поддерживает все новые цифровые инициативы, особенно связанные с важнейшей темой здравоохранения. Так, уже в этом году мы успешно запустили несколько пилотных проектов по телемедицине, которые показали высокую эффективность и востребованность у населения. Следующий шаг — предоставление телемедицинских услуг всем жителям Дона. Это для нас крайне значимая задача, реализация которой поможет населению получить медицинскую помощь в самые короткие сроки, а также снизить загрузку донских врачей в это непростое время. Для Ростовской области данный проект — важная составляющая общей стратегии по созданию комфортного и безопасного пространства на территории всего региона, или, как мы сегодня подчеркиваем, — „Территории цифры“», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Лицензия на использование и подключение к телемедицинской платформе бесплатны для региональных систем здравоохранения. Для подключения региону необходимо выделить медицинские учреждения и врачей, которые будут проводить телемедицинские консультации, а также организовать разъяснительную работу о доступности сервиса для населения. В процессе внедрения платформы в регионах также участвуют врачи сети клиник «Мать и дитя» из разных городов России. Они не только передают свои знания и опыт по проведению дистанционных консультаций врачам государственных клиник, но и максимально помогают им, также оказывая бесплатные телемедицинские консультации жителям.

«В условиях пандемии важно минимизировать риск заражения инфекционными заболеваниями, в том числе в медицинских учреждениях. Телемедицинская консультация позволяет обезопасить как врача, так и пациента, снизить общую нагрузку на систему здравоохранения, а также создает дополнительные комфортные условия для пациента, позволяя ему не тратить время на поездку в клинику», — сказал академик РАН, известный врач, акушер-гинеколог Марк Курцер, основатель телемедицинского сервиса «Доктис».

«Конечно, такая телемедицинская платформа крайне нужна именно сейчас. Нагрузка на систему здравоохранения беспрецедентно выросла, все силы брошены на борьбу с COVID-19. Наше решение поможет обеспечить доступность медпомощи за счет более эффективного распределения нагрузки на врачей, привлечения персонала из других городов и районов, а также врачей сети клиник „Мать и дитя“ — нашего партнера по проекту. Мы смогли запустить проект в сжатые сроки, объединив свои инфраструктурные и цифровые компетенции с медицинскими компетенциями наших партнеров. В перспективе мы планируем полную интеграцию телемедицинской платформы с порталом госуслуг и единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения на федеральном и региональном уровнях. Благодаря таким слаженным действиям с нашими партнерами из „Ростеха“ и сети „Мать и дитя“ мы повышаем доверие к новым цифровым технологиям в здравоохранении и делаем качественную медицинскую помощь доступной, несмотря на расстояния и место проживания пациента», — подчеркнул президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

*Московский областной научно-исследовательский клинический институт имени М. Ф. Владимирского.