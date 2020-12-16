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Вакцину от COVID-19 внесли в российский календарь прививок
В приказе Минздрава расписано, кому в первоочередном порядке сделают прививку. Это медики, педагоги, соцработники, лица с хроническими заболеваниями

Вакцину от COVID-19 внесли в российский календарь прививок. В приказе Минздрава сказано, что профилактическую прививку от коронавируса в приоритетном порядке сделают

  • медицинским работникам;

  • работникам образовательных организаций;

  • соцработникам;

  • лицам, проживающим в социальных учреждениях;

  • пациентам с хроническими заболеваниями (в том числе с ожирением).

К приоритету второго уровня относятся

  • работники транспортных и энергетических организаций; сотрудники силовых ведомств;

  • сотрудники пунктов пропуска через границу;

  • вахтовики;

  • волонтеры; военнослужащие;

  • работники сферы услуг.

К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, студенты, призывники.

Ранее, власти пообещали запустить вакцинацию от коронавируса до 20 декабря во всех регионах. Также стало известно, как подготовиться к прививке.