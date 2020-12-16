Вакцину от COVID-19 внесли в российский календарь прививок. В приказе Минздрава сказано, что профилактическую прививку от коронавируса в приоритетном порядке сделают
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медицинским работникам;
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работникам образовательных организаций;
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соцработникам;
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лицам, проживающим в социальных учреждениях;
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пациентам с хроническими заболеваниями (в том числе с ожирением).
К приоритету второго уровня относятся
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работники транспортных и энергетических организаций; сотрудники силовых ведомств;
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сотрудники пунктов пропуска через границу;
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вахтовики;
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волонтеры; военнослужащие;
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работники сферы услуг.
К приоритету третьего уровня относятся госслужащие, студенты, призывники.
Ранее, власти пообещали запустить вакцинацию от коронавируса до 20 декабря во всех регионах. Также стало известно, как подготовиться к прививке.