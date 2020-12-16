В Сколково представили проект развития Новомичуринска

В Новомичуринске планируют реализовать инвестпроекты на 28 млрд рублей. Моногород будет позиционировать себя как центр R&D и компетенций в сфере композитных материалов.

Губернатор Николай Любимов с командой Рязанской области поучаствовал в защите проекта развития Новомичуринска. Защита проектов восьми моногородов России прошла в Сколково 16 декабря, сообщили в региональном правительстве.

В Новомичуринске планируют реализовать инвестпроекты на 28 млрд рублей.

Предварительно команды прошли обучение по программе для российских моногородов, которые получили такой статус в 2019—2020 годах. Проект инициировали Фонд развития моногородов, ВЭБ. РФ, бизнес-школа Сколково. Среди направлений учебы: создание альтернативных производств, не связанных с градообразующими предприятиями, работа с инвесторами, стимулирование малого и среднего предпринимательства.

По окончании курса каждая команда презентовала проекты развития своих территорий, которые позволят сделать экономику моногорода устойчивее. Работы оценивали заместитель председателя ВЭБ. РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева, президент московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов, главы ряда регионов.

«Мы завершаем наш масштабный обучающий проект с командами моногородов, программу развития. Ее прошли все моногорода страны, каждый из них стал теперь частью большой команды лидеров изменений. Еще 8 моногородов начали смотреть на свои возможности по-новому, увидели перспективы там, где раньше видели препятствия. Уверена, что каждая команда приложит максимум усилий, чтобы полученные знания были применены на практике и сделали жизнь горожан лучше», — подчеркнула заместитель председателя ВЭБ. РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева.

Губернатор Рязанской области принял участие в качестве эксперта. В состав региональной команды входили руководители министерства промышленности и экономического развития региона, администрации Пронского района, инвесторы.

Представители Рязанской области проинформировали о проектах, которые будут реализованы в Новомичуринске. По их словам, моногород будет позиционировать себя как центр R&D и компетенций в сфере композитных материалов. Кроме того, там планируют создать теплицы для выращивания овощей на площади 30 га. В результате будут привлечены инвестиции в сумме 28 млрд рублей, появится более 2 тысяч новых рабочих мест.

«Представленные проекты, мнения экспертов были чрезвычайно интересны и полезны. Без сомнения, во многом это — результат колоссальной работы Фонда развития моногородов, ВЭБ. РФ, специалистов Сколково с регионами страны. Удалось сформировать команды креативных современных управленцев, способных эффективно работать для людей и вместе с людьми. В моногорода, которые еще совсем недавно пустели на глазах, возвращается жизнь. С приходом резидентов, вложением инвестиций открываются новые производства, появляются рабочие места. Пополняются местные бюджеты, улучшается инфраструктура, благоустройство. Благодаря реализации новой концепции — от создания городов, удобных для работы, к городам, комфортным для жизни, такие территории стали привлекательны. Такие примеры в стране уже есть. Уверен, что Новомичуринск — проект области — будет в их числе», — сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.