В Сасовском районе насмерть сбили пешехода
О происшествии сообщил водитель, совершивший наезд. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В среду, 16 декабря, в селе Темгенево Сасовского района 58-летний мужчина на Lada Priora насмерть сбил мужчину. Об этом пишет ИД «
Сообщение о ДТП поступило в полицию в 7:28. О происшествии сообщил водитель, совершивший наезд.
Оперативники, выехавшие на место, установили, что ранее не судимый пенсионер на Lada Priora сбил 60-летнего мужчину, идущего по дороге в попутном направлении человека.
«Местный житель опоздал на маршрутку и пешком пошел на работу на станкозавод», — отметили в сообщении.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Проводится проверка.