В Сасовском районе насмерть сбили пешехода

О происшествии сообщил водитель, совершивший наезд. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В среду, 16 декабря, в селе Темгенево Сасовского района 58-летний мужчина на Lada Priora насмерть сбил мужчину. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 7:28. О происшествии сообщил водитель, совершивший наезд.

Оперативники, выехавшие на место, установили, что ранее не судимый пенсионер на Lada Priora сбил 60-летнего мужчину, идущего по дороге в попутном направлении человека.

«Местный житель опоздал на маршрутку и пешком пошел на работу на станкозавод», — отметили в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Проводится проверка.