В Рязанской области задержали трех преступников, объявленных в федеральный розыск

В отношении двух мужчин были возбуждены уголовные дела. Задержанных передали инициаторам розыска.

В Рязанской области полиция задержала двух мужчин, скрывавшихся от органов дознания и следствия и объявленных в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Оперативники задержали 34-летнего жителя Шилова, который скрывался от следствия. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Мужчина пытался скрыться, его объявляли в федеральный розыск.

Также полицейские сараевского отдела полиции совместно с коллегами из Моршанска нашли и задержали 56-летнего жителя Тамбовской области, которого подозревают в серии хищений. В отношении него было возбуждено дело по статье 158.1 УК РФ.

Задержанных передали инициаторам розыска.